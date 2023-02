Ingolstadt

17:30 Uhr

Wasserstoffprojekt: Ingolstadt und Karlshuld gründen eine Energiegesellschaft

Plus Das gemeinsame Energieprojekt zwischen Ingolstadt und Karlshuld ist ein Leuchtturmprojekt in der Region. Nun ist ein weiterer wichtiger Schritt getan.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Die Sonne scheint, der Himmel ist blau "und vor Ihnen steht ein rundum glücklicher Mann", schwärmte Matthias Bolle, Geschäftsführer der Stadtwerke Ingolstadt, am Mittwoch im historischen Sitzungssaal des alten Rathauses. Die Bedingungen hätten nicht besser sein können, um ein Projekt zu besiegeln, das so in der Region seinesgleichen sucht. Die Gemeinde Karlshuld und die Stadtwerke planen auf 63 Hektar Fläche eine Photovoltaik-Freiflächenanlage, die nicht nur Strom, sondern auch Wasserstoff erzeugt. Für die Beteiligten war der Mittwoch ein besonderer Tag, denn die Gründung einer gemeinsamen Energiegesellschaft wurde per Vertragsunterzeichnung besiegelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen