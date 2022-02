Wegen Corona: Mehr schwere Krebserkrankungen im Klinikum Ingolstadt

Während der Pandemie haben viele Menschen gezögert, zum Arzt oder ins Krankenhaus zu gehen. Die Folgen werden jetzt sichtbar: Es gibt am Klinikum Ingolstadt deutlich mehr Patientinnen und Patienten mit schweren Erkrankungen.

Corona hinterlässt auch bei anderen Erkrankungen deutliche Spuren: Bei einigen Krebsarten haben Ärztinnen und Ärzte am Klinikum Ingolstadt aktuell eine Zunahme der Schwere beobachtet. Bei Herzinfarkten haben Menschen mitunter gezögert, sich behandeln zu lassen, heißt es in einer Mitteilung. Der Geschäftsführer und fünf Direktoren des Klinikums Ingolstadt appellieren deswegen dringend, bei starken Beschwerden frühzeitig zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen und die Vor- und Nachsorgeangebote wahrzunehmen.

Aufnahme eines kleinzelligen Lungenkarzinoms: Weil weniger Menschen während der Pandemie Vorsorgeuntersuchungen genutzt haben, beobachten die Medizinerinnen und Mediziner am Klinikum aktuell deutlich mehr Fälle von schweren Krebserkrankungen. Foto: Klinikum Ingolstadt

Lungenkrebs „Ich sehe, dass in der Corona-Pandemie Vorsorgeuntersuchungen und diagnostische Abklärungen insgesamt seltener wahrgenommen werden“, bemerkt Lars Henning Schmidt, Direktor der Klinik für Pneumologie, Beatmungsmedizin und Thorakale Onkologie. Seit Beginn der Pandemie sieht er in seiner Klinik mehr Lungenkrebsfälle in weit fortgeschrittenen und metastasierten Stadien als noch vor Corona. Bösartige Lungentumore zählen ohnehin schon zu den häufigsten und gefährlichsten Krebsarten weltweit. „Waren vor Beginn der Pandemie bei rund einem Viertel aller Patienten noch keine Metastasen nachweisbar, so beobachte ich, dass der Anteil dieser Patienten seit zwei Jahren nur noch etwa ein Zehntel beträgt“, bedauert der Chefarzt.

Urologie „Ins Klinikum kommen rund 20 Prozent mehr Patienten mit fortgeschrittenen Tumorerkrankungen als noch vor der Pandemie“, schätzt Andreas Manseck, Direktor der Klinik für Urologie für seinen Bereich.

Magen-Darm-Trakt Auch in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie sieht Klinikdirektor Markus Rentsch vermehrt Patientinnen und Patienten mit schweren Krebserkrankungen des Magen-Darm-Trakts. Während des Lockdowns kamen vor allem bei potenziell heilbaren Tumoren der Bauchspeicheldrüse und Gallenwege, der Speiseröhre und des Dickdarms zwischen 20 und 30 Prozent weniger Patientinnen und Patienten. „Obwohl eine exakte Prozentangabe bei verschiedenen Tumorarten und individuell unterschiedlichen Grundvoraussetzungen problematisch ist, steht fest, dass mit jedem Monat, den der Krebs später erkannt wird, die Heilungschancen sinken“, betont Rentsch. Für viele der Erkrankungen gebe es gute Früherkennungsprogramme wie etwa die Darmvorsorge.

Herzinfarkt In den Herzkatheterlaboren des Klinikums, in denen blockierte Gefäße bei einem Infarkt wieder geöffnet werden, ist die Zahl der Patienten um etwa ein Fünftel gesunken, schätzt Karlheinz Seidl, Direktor der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin. Der durchschnittliche Rückgang liegt deutschlandweit sogar noch höher – bei 35 Prozent. Laut der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie ist die Sterblichkeit bei kardiovaskulären Erkrankungen um knapp zehn Prozent gestiegen. „Bei einem Herzinfarkt zählt wirklich jede Minute“, betont Seidl. Es gebe viele Warnzeichen: Wer zum Beispiel heftigen Druck oder brennende Schmerzen in der Brust verspürt, die länger als eine Viertelstunde andauern, sollte sofort ärztlichen Rat suchen.

Schlaganfall Vor allem während des ersten Lockdowns wurde deutschlandweit ein Rückgang der Schlaganfallpatienten von bis zu 25 Prozent beobachtet. „Ein Schlaganfall ist immer, auch in Zeiten einer Pandemie, ein medizinischer Notfall, der sofort behandelt werden muss“, sagt Thomas Pfefferkorn, Direktor der Neurologie: Bei akuten Sehstörungen, Sprach-und Sprachverständigungsstörungen, Lähmungen, Taubheitsgefühlen oder starken Kopfschmerzen sollte sofort der Rettungsdienst verständigt werden.

Gemeinsam mit den fünf Klinikdirektoren richtet Andreas Tiete, Geschäftsführer und ärztlicher Direktor, einen Appell an die Menschen der Region 10: „Gehen Sie zur Krebsvorsorge, denn Versäumnisse bei der individuellen Prävention sind gefährlich für Sie. Zögern Sie nicht, bei Verdacht auf eine schwere Erkrankung wie einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt frühzeitig den Rettungsdienst zu rufen! Das Ansteckungsrisiko in einer Arztpraxis oder in einem Krankenhaus mit Sicherheitskonzept ist klein – viel geringer als das Risiko einer unerkannten Krebserkrankung oder eines zu spät behandelten Schlaganfalls oder Herzinfarkts.“