Ingolstadt

vor 47 Min.

Wegen des Kriegs in der Ukraine stehen bei Audi die Bänder

Im russischen Kaluga südlich von Moskau hat VW ein Werk. Dort werden auch Audi Q7 und Q8 montiert. Doch der Konzern hat seine gesamte Produktion in Russland gestoppt. Zudem werden keine Fahrzeuge mehr in das Land exportiert.

Plus In der Autoproduktion fehlen Kabelbäume von Zulieferern aus der Ukraine. Deshalb stehen bei Audi die Bänder still. Doch auch andere Unternehmen in der Region treffen die Auswirkungen des Kriegs.

Von Luzia Grasser

Der Krieg in der Ukraine, der inzwischen mehr als eine Woche andauert, hat auch Auswirkungen auf die Produktion von Audi in Ingolstadt. Denn Zulieferer des Autobauers können aktuell keine Teile mehr liefern und so stehen ab Montag zwei von drei Linien in Ingolstadt für mindestens zwei Wochen komplett still. Bereits am Donnerstag und Freitag ist eine Spätschicht ausgefallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen