Wegen des Ukraine-Kriegs stehen bei Audi die Bänder still

Bei Audi stehen ab kommendem Montag für mindestens zwei Wochen die Bänder auf zwei Linien still. Zulieferer aus der Ukraine können keine Kabelbäume mehr liefern.

Der Krieg in der Ukraine, der inzwischen mehr als eine Woche andauert, hat auch Auswirkungen auf die Produktion von Audi in Ingolstadt. Denn Zulieferer des Autobauers können aktuell keine Teile mehr liefern und so stehen ab Montag zwei von drei Linien in Ingolstadt für mindestens zwei Wochen komplett still.

Die Schichten entfallen bei Audi in Ingolstadt mindestens zwei Wochen lang

Bereits am Donnerstag und Freitag ist eine Spätschicht ausgefallen. Vorerst bis zum 18. März entfallen laut Audi die kompletten Schichten auf den beiden Linien 1 und 2. Dort werden der A4 und der A5 sowie der A3 (Linie 2) produziert. Auf der Linie 3 läuft die Produktion der Modelle A3 und Q2 bislang ohne Einschränkungen weiter.

Probleme mit der Materialversorgung gibt es beim Konzern bereits seit der Corona-Pandemie, der Chipmangel macht vielen Unternehmen, darunter auch Audi, seit langem zu schaffen. Jetzt kommt auch noch der Krieg dazu. „Die Situation ist sehr komplex“, so eine Audi-Sprecherin. Unter anderem werden wichtige Kabelstränge in der Ukraine produziert und in den Audi-Modellen verbaut. Ob die ukrainischen Zulieferbetriebe im Kriegsgebiet liegen oder inwiefern sie von den Kämpfen betroffen sind, konnte die Sprecherin nicht sagen.

