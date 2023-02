Wegen Einsatz eines Rettungswagens: Auffahrunfall in Ingolstadt

Der Einsatz eines Rettungswagens war der Auslöser für eines Auffahrunfalls in Ingolstadt, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde.

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr war ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt in Ingolstadt. In der Folge ereignete sich ein Auffahrunfall. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden beteiligten Autos hintereinander auf der Haunwöhrer Straße unterwegs, an deren Ende sie nach links Richtung Glacisbrücke abbiegen wollten. An der Einmündung hielten beide Autofahrer an, um den Rettungswagen passieren zu lassen.

Die Fahrerin aus Ingolstadt musste den Querverkehr passieren lassen

Die Fahrerin des ersten Autos musste bald nach dem ersten Anfahren aber nochmal anhalten wegen des Querverkehrs, der inzwischen eine grüne Ampel hatte. Dies bemerkte ihr Hintermann, ein 18-Jähriger aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen, nicht und krachte auf das Auto. Die 55-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 5000 Euro. (AZ)