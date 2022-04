Wegen Lieferproblemen: Weiter Kurzarbeit bei Audi

Ukraine-Krieg, Corona-Lockdowns, fehlende Halbleiter: Es gibt einige Gründe, warum bei Audi aktuell Teile fehlen. Deshalb gibt es auch bis zum Ende nächster Woche weiter Kurzarbeit.

Immer noch hat Audi Probleme, genügend Teile für die Produktion der Autos zu beschaffen. Das Unternehmen nennt dafür insbesondere drei Gründe: der Ukraine-Krieg, die Corona-Lockdowns in China und die generell angespannte Halbleiter-Situation. Wegen der Lieferengpässe wird es deshalb auch in der kommenden Woche Kurzarbeit in der Produktion geben.

Nur auf der Linie 3 wird bei Audi weiter auf allen Schichten produziert

So entfällt auf der Linie 1 bis zum 29. April die Spätschicht. Auf der Linie 2 entfällt die Frühschicht noch bis zum 22. April, auf der Spätschicht wird zwischen 25. und 29. April nicht gearbeitet. Auf der Linie 3 werden weiterhin ganz regulär die Modelle A3 und Q2 in allen drei Schichten produziert. (rilu)

Lesen Sie dazu auch