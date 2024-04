Weibliche Führungskräfte in der Region gesucht

In Ingolstadt gibt es eine Servicestelle, die Frauen aus der Region in leitenden Funktionen unterstützen will. Ein Workshop-Angebot soll verschiedene Fähigkeiten fördern.

Bereits seit 26 Jahren gibt es in Ingolstadt die Servicestelle Frauen-Beruf-Gründung, allerdings erst seit eineinhalb Jahren unter dem Dach der Wirtschaftsförderung. Diese Servicestelle, die eine Anlaufstelle nicht nur für Frauen aus Ingolstadt, sondern aus der gesamten Region ist, bietet nun speziell für Frauen mehrere Workshops an, die sich mit aktuellen Herausforderungen beschäftigen.

Alexandra Kröner, Leiterin der Servicestelle Frauen-Beruf-Gründung, erklärt die Motivation hinter dem Angebot so: "Die Arbeitswelt verändert sich rasant, die Anforderungen an Führungskräfte nehmen zu. Technologische Entwicklungen überschlagen sich nahezu, Arbeits- und Fachkräfte sind knapp und Krisenmeldungen allgegenwärtig. In schwer kalkulierbaren Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass Führungskräfte ihren Mitarbeitenden Stabilität bieten. Damit dies gelingt, werden Kompetenzen wie Emotionale Intelligenz, Team-Empowerment, Kreativität und Kommunikationsfähigkeit immer entscheidender." Um speziell weibliche Führungskräfte für die täglichen Herausforderungen zu wappnen und ihre Führungsqualitäten dahingehend zu stärken, lädt die IFG-Servicestelle Frauen-Beruf-Gründung zur "FBG-Akademie Female Leadership" ein. Der Servicestelle gehe es nicht nur um die fachliche, sondern auch um die persönliche Weiterentwicklung der Frauen, so Kröner.

FBG-Akademie Female Leadership: Für Frauen mit fünf Mitarbeitern oder mehr

Die Akademie richtet sich an Frauen aus Ingolstadt und der Region, die ein Team oder ein Projekt ab rund fünf Mitarbeitenden leiten oder demnächst leiten werden. Im Mittelpunkt der sechs Workshops steht die persönliche Weiterentwicklung von weiblichen Führungskräften. Folgende Themen erwarten die Teilnehmerinnen:

Entfesseln Sie den Teamgeist! Teams einfach erfolgreich führen

Bereit für New Leadership? Gestalten Sie die Zukunft jetzt

Selbstverantwortung – Ihre Superpower

Führungsfähigkeiten ausbauen, Kommunikation meistern

Entdecken Sie Ihre Führungsstärke! Know-how und Mut genau für Sie

Sie sind es wert!

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Petra Weinzierl, Tanja Oblinger und Doreen Amlung drei Workshopleiterinnen gewinnen konnten, die nicht nur Expertinnen auf ihrem Gebiet sind, sondern selbst auf jahrelange Erfahrungen als Führungskräfte zurückgreifen können“, sagt Alexandra Kröner. Die Seminare beginnen immer um 18 Uhr und finden meist hybrid statt.

Angebot richtet sich an Frauen aus Ingolstadt und der Region

Der Startschuss der Akademie fällt am Dienstag, 23. April, mit einer Auftaktveranstaltung, bei der die Bedeutung von Frauen in Führungspositionen im Mittelpunkt steht. Dabei kommen inspirierende Frauen zu Wort, für die Female Leadership gelebter Alltag ist, so Kröner. Neben interessierten Frauen sind an diesem Abend auch Personalverantwortliche, die das Thema Female Leadership unterstützen wollen und im Nachgang ihre (zukünftigen) weiblichen Führungskräfte für die Teilnahme an der Akademie begeistern möchten, eingeladen. Ein Leaderinnen-Sommerfest am 25. Juni sowie die Abschlussveranstaltung am 22. Oktober runden das Programm ab.

Die "Female Leaders" erhalten eine Teilnahmebestätigung, Voraussetzung hierfür ist die Teilnahme an mindestens vier Workshops. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Die Teilnahme an den Workshops und den Veranstaltungen ist kostenlos. Ausführliche Informationen zur "FBG-Akademie Female Leadership" und zur Anmeldung sind über die Homepage www.frauen-beruf-gruendung.de/akademie abrufbar. (dopf)