Welche Diskriminierung erleben Menschen in Ingolstadt?

In Ingolstadt gibt es seit Kurzem eine Antidiskriminierungsstelle. Welche Menschen in der Stadt betroffen sind und was oft das Problem bei Diskriminierung ist.

"Wo kommst du eigentlich her?" oder "Du sprichst aber gut deutsch!" Diese Sätze klingen zunächst harmlos. Meistens sind sie sogar nett gemeint. Doch Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem, wenn sie schon längere Zeit in Deutschland leben, können sich dadurch verletzt fühlen. Vielen Einheimischen sei das gar nicht bewusst, erzählt Ingrid Gumplinger. Die 58-Jährige ist Integrationsbeauftragte der Stadt Ingolstadt und Vorsitzende des Ingolstädter Migrationsrats. Um Missverständnissen wie diesen, aber auch absichtlicher Diskriminierung künftig noch effektiver begegnen zu können, gibt es in Ingolstadt seit Kurzem eine Antidiskriminierungsstelle. Diese Tätigkeit hat Barbara Deimel übernommen, die zudem Gleichstellungsbeauftragte der Stadt ist. Anlässlich des Internationalen Tags der Migranten, den die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen jährlich am 18. Dezember begehen, berichten die beiden Frauen von ihren Erfahrungen.

Diskriminierung: Viele können das Gefühl nicht nachvollziehen

Das Problem bei Diskriminierung sei häufig, dass Sender und Empfänger einer Nachricht nicht dasselbe Diskriminierungsempfinden haben, erklärt Deimel. Hier sei es wichtig zu begreifen, dass Menschen Worte unterschiedlich interpretieren. Hinzu kommt, dass diejenigen, die selbst nicht von Diskriminierung betroffen sind, dieses Gefühl meist nur schwer nachvollziehen können. Die Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, ist eine der Aufgaben Deimels. "Wenn man Antidiskriminierung schaffen will, muss man der Diskriminierung erst einmal Raum geben", sagt Deimel. Das bedeutet, Betroffene können sich an sie wenden und die Diskriminierung melden. Dadurch wird die Diskriminierung als solche benannt und die Stadt kann sich ein Bild machen, in welchen Bereichen am meisten Diskriminierung stattfindet und folglich am ehesten Gegenmaßnahmen nötig sind: Handelt es sich um Diskriminierungen aufgrund der Herkunft, der Ethnie, der Religion, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, des Alters, der Bildung oder einer Behinderung? Die vermeintlichen Gründe sind zahlreich. Die Antidiskriminierungsstelle ist für alle zuständig, doch bislang bezögen sich die Meldungen größtenteils auf den Migrationshintergrund, berichtet Deimel. Allerdings gibt es noch keine belastbaren Zahlen, da die Stelle erst seit Oktober existiert. Das Sammeln von Daten und Fakten ist ebenfalls eine von Deimels Aufgaben. Die Antidiskriminierungsstelle ist derzeit als Projekt mit vier Wochenstunden auf zwei Jahre angelegt. Anschließend soll entschieden werden, wie die Stelle in Zukunft genau konzipiert sein muss, um dem Bedarf in Ingolstadt zu entsprechen.

Ingolstadt: 45 Prozent der Bevölkerung hat Migrationshintergrund

Dass sich vor allem Menschen mit Migrationshintergrund melden, kommt nicht von ungefähr. Es gibt einfach viele von ihnen in Ingolstadt. Fast die Hälfte der Menschen, die dort leben, hat einen Migrationshintergrund. Mehr als 45 Prozent, sagt Ingrid Gumplinger. Die meisten davon stammten aus der Türkei (16 Prozent), gefolgt von Rumänien (zehn Prozent) und Kroatien (sechs Prozent). Dass die Stadt in den vergangenen Jahren so stark gewachsen ist, sei fast ausschließlich auf den Zuzug von Migrantinnen und Migranten zurückzuführen. Zwar sei Rassismus schon hin und wieder ein Thema, aber insgesamt würde das Zusammenleben sehr gut funktionieren, findet die 58-Jährige. Der Migrationsrat setze sich für gegenseitigen Respekt, Toleranz und Wertschätzung ein. "Wir müssen uns auf Augenhöhe begegnen", rät die Integrationsbeauftragte. Wichtig dafür seien Orte der Begegnung. Nur so könnten die Menschen Gemeinsamkeiten entdecken und Unterschiede anerkennen.