Welche Straßenbaumaßnahmen stehen in Ingolstadt an?

Plus Auch 2023 wird in Ingolstadt wieder kräftig gebaut. Aber wo und wann? Und mit welchen Einschränkungen ist während der Baumaßnahmen zu rechnen?

Baumaschinen, Hinweisschilder, Umleitungen. Gefühlt wird in Ingolstadt immer irgendwo gebaut. Und mit diesem "Gefühlt" liegt man gar nicht so falsch. Bauingenieur Andreas Dormeier, seit Sommer 2022 Leiter des Tiefbauamts der Stadt Ingolstadt, hat die Straßenbaumaßnahmen des Jahres 2023 vorgestellt: eine Mischung aus Einzelprojekten, Baugebietserschließungen, Erhaltungsmaßnahmen und Ortsstraßen.

Das teuerste und wohl schwierigste Projekt ist der Neubau der Trasse "Schneller Weg", die die Lücke zwischen der Theodor-Heuss-Straße im Süden und der Ostumgehung Etting im Norden schließen und den unbeschrankten Bahnübergang beseitigen wird. Errichtet wird unter anderem eine Straßenüberführung über die Bahnlinie sowie eine Eisenbahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer. Die Baumaßnahmen kosten rund 18,4 Millionen Euro. Allerdings werden die sogenannten "kreuzungsbedingten" Kosten von Bahn, Bund und Land getragen. Außerdem wird das Projekt vom Freistaat gefördert. Die ersten Maßnahmen wurden schon 2020/21 durchgeführt, Mitte 2023 werden die Arbeiten fortgesetzt. Dann müssen voraussichtlich für ein Jahr die Oskar-von-Miller-Straße gesperrt und der Verkehr großräumig umgeleitet werden. Auch später, beim Umbau der "Marktkaufkreuzung", ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Komplett fertig soll das Bauvorhaben erst 2026 sein. Am Ende soll sowohl der Kraftsfahrzeugs- als auch der Radverkehr besser an das überörtliche Straßennetz beziehungsweise Radwegenetz angeschlossen sein.