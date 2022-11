Ingolstadt

vor 2 Min.

Weltstar Jamie Cullum in Ingolstadt: Er bedient fast jedes Genre

Plus Jamie Cullum kommt im Rahmen der Jazztage nach Ingolstadt. Der Künstler agiert bei zahlreichen Veranstaltungen als genialer Weltstar – auch im ausverkauften Festsaal.

Von Johannes Seifert

Jamie Cullum war einmal mehr Stargast bei den diesjährigen Ingolstädter Jazztagen. In den vergangenen 20 Jahren seiner Karriere hat sich der 43-jährige Brite einen grandiosen Ruf als Live-Performer aufgebaut. Mittlerweile hat er Fans auf der ganzen Welt. Mit seiner unverwechselbar rauchig-rauen Stimme gilt er als absoluter Weltstar und ist ein unbestrittener Gigant am Piano. Denn kaum jemand in der internationalen Musikszene kann verschiedene Genres aus Jazz, Rock, Pop und Soul so gut und glaubwürdig miteinander kombinieren wie eben Jamie Cullum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen