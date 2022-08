Obduktion bringt Wende im Fall der toten Frau im Auto

Am Dienstagabend wurde in Ingolstadt eine tote Frau in einem Auto gefunden. Zunächst schien ihre Identität klar. Doch nun scheint alles anders zu sein.

Am Dienstagabend gegen 23.15 wurde in Ingolstadt in einem abgestellten Fahrzeug die Leiche einer 23-jährigen Frau aufgefunden, nachdem sie dort von Familienangehörigen in einer zunächst offensichtlich hilfsbedürftigen Lage vorgefunden wurde. Der hinzugezogene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Soweit teilte die Polizei den Fall bereits am Mittwoch mit. Allerdings gibt es nun völlig neue Entwicklungen bezüglich der Identität der Frau.

Die durchgeführte Obduktion des Leichnams und die kriminaltechnischen Abgleiche der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt haben bereits am Mittwochnachmittag massive Zweifel an der Identität der Frau aufgeworfen. Dies berichtet die Polizei nun in einer Pressemitteilung. Zugleich gingen mehrere Zeugenhinweise ein, die vom Fachkommissariat für Tötungsdelikte bei der Kripo Ingolstadt bearbeitet und ausgewertet wurden und diese Ermittlungsergebnisse bekräftigten.

8 Bilder 23-Jährige in Ingolstadt wohl getötet: Die Bilder vom Einsatz Foto: Heinz Reiß

Tote Frau im Auto in Ingolstadt: Verwirrung hinsichtlich der Identität

Im Ergebnis leitete die Polizei noch am Mittwoch umfangreiche operative Maßnahmen ein, die gegen 21.55 Uhr zur Festnahme der Ingolstädterin führten, bei der es sich um die zunächst als getötet benannte 23-Jährige handelt. Im weiteren Laufe der Nacht wurde in Ingolstadt ein 23-Jähriger mit Unterstützung der Polizeiinspektion Spezialeinheiten in seiner Wohnung festgenommen, gegen den sich hinreichende Verdachtsmomente ergaben, an der Tötung der aufgefundenen Frau beteiligt gewesen zu sein.

Bei der am Dienstag aufgefundenen Leiche handelt es sich nach heutigem Ermittlungsstand um eine ebenfalls 23-jährige Frau, die in einem anderen Bundesland wohnhaft war und der nunmehr festgenommenen 23-Jährigen auffallend ähnlich sah. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen konzentrieren sich neben der Klärung der Motivlage und der Rekonstruktion des Tatablaufs auch darauf, eventuelle Vorbeziehungen der Tatbeteiligten untereinander und zur Getöteten zu klären.

Tote Frau im Auto: Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat Haftbefehl erhoben

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat Haftbefehl wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts gegen die beiden Tatverdächtigen beantragt. Sie werden noch heute dem Haftrichter vorgeführt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch