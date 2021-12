Weniger Azubis, mehr Personal: Das Klinikum Ingolstadt zieht Bilanz

Plus Der Krankenhauszweckverband Ingolstadt schließt 2020 mit einem Gesamt-Plus für das Klinikum ab. Der Fachkräftemangel gibt zu denken. Die Bilanz im Überblick.

Einfach zu verstehen ist das deutsche Gesundheitswesen sicherlich nicht. Und die zunehmende Bürokratie wird gerade von den Pflegekräften immer wieder als Zeit fressend angeprangert. Pflegepersonalstärkegesetz, Pflegepersonaluntergrenzenverordnung und Krankenhausfinanzierungsgesetz. Was sperrig klingt, kommt auch sperrig daher, wie bei dem Konzernabschluss des Krankenhauszweckverbandes Ingolstadt wieder einmal klar vor Augen geführt wurde.