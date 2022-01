Ingolstadt

vor 36 Min.

Weniger Dieselklagen am Landgericht Ingolstadt

Die Dieselklagen sind schuld: Am Landgericht Ingolstadt stapeln sich die Aktenberge in den Büros. Jeder freie Platz wird genutzt, um die Papiere lagern zu können

Plus Es gab Jahre, da wusste das Landgericht Ingolstadt nicht mehr, wohin mit all den Aktenbergen. Schuld waren die Dieselverfahren. Doch die Papierstapel werden weniger.

Von Luzia Grasser

Die Zeiten, als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Landgericht nicht mehr wussten, wie sie überhaupt in ihre Büros kommen sollten, weil sich auf den Gängen, vor den Schreibtischen, eigentlich auf jedem freien Quadratmeter, meterhoch die Aktenberge türmten, scheint vorbei zu sein. „Alles, was an Lagerkapazität da war, wurde ausgenutzt“, sagt Jürgen Häuslschmid, Sprecher am Landgericht. Doch langsam lichten sich die Aktenberge und Häuslschmid hofft, dass sich die Lage etwas entspannen wird. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen scheint die Zahl der Dieselklagen, die das Ingolstädter Gericht schier überrollt hat, inzwischen zurückzugehen. Und zum anderen ist am Landgericht im vergangenen Jahr die elektronische Akte eingeführt worden. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gerichts bedeutet das, das sie deutlich weniger drucken, abheften, ablegen und von Büro zu Büro transportieren müssen.

