Kostenlose Fahrradmitnahme in Ingolstädter Bussen kommt gut an

Seit Juli können Fahrgäste in den Ingolstädter Bussen ihre Fahrräder kostenlos mitnehmen. Auch wenn alles bislang "gut und konffliktfrei" läuft - es gibt auch ein paar Haken.

Die kostenlose Mitnahme von Fahrrädern im Bus kommt in Ingolstadt gut an. Seit dem Start der Initiative Ende Juli ist die Akzeptanz bei Fahrgästen und dem Fahrpersonal hoch, heißt es vonseiten der Stadt. Bislang seien praktisch alle Fahrten "gut und konfliktfrei" verlaufen, sagt Robert Frank, Geschäftsführer der Stadtbus Ingolstadt (SBI).

Bei Platzmangel in den Bussen haben Kinderwagen und Rollstühle Vorrang

Nach den Sommerferien geht es nun in den herbstlichen Regelbetrieb. Und das bedeutet, dass die Radlfahrer mehr Rücksicht nehmen müssen. Denn bei Platzmangel in den Bussen haben Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren Vorrang. "Im Zweifel muss das Fahrrad zurückstecken", sagt Frank. Er hofft, dass das aber nicht allzu oft passieren wird. Denn mehr als zwei Drittel aller eingesetzten Busse sind Gelenkbusse und dort gibt es mehr Abstellflächen.

Seit zehn Wochen dürfen auf allen innerstädtischen Buslinien im Stadtgebiet Ingolstadt Fahrräder mitgenommen werden. Die kostenlose Radmitnahme erfolgt zunächst testweise für ein Jahr bis zum Ende Juli 2024. In dieser Zeit werden die Erfahrungen und auch mögliche Konfliktsituationen sorgfältig ausgewertet. Die Fahrradmitnahme ist allerdings nicht auf den so genannten Regionallinien möglich, die von den benachbarten Landkreisen in die Stadt Ingolstadt und umgekehrt fahren.

Bei schlechtem Wetter fahren mehr Leute in Ingolstadt mit den Bussen

Bürgermeisterin Petra Kleine, zugleich Aufsichtsratsvorsitzende der SBI, begrüßt die Stärkung des Umweltverbundes: „Die Mitnahme von Fahrrädern auf den innerstädtischen Buslinien bringt uns näher an unsere Umweltziele.“ Auch die Ingolstädter Fahrradbeauftragte Theresa Schneider lobt die Lösung: „Durch die Verknüpfung der verschiedenen Mobilitätsangebote wird Ingolstadt noch fahrradfreundlicher.“

Robert Frank bittet zugleich um gegenseitige Rücksichtnahme: „Wenn die Witterung schlechter wird, füllen sich die Busse. Ich appelliere daher an die Toleranz aller Fahrgäste: Menschen mit Mobilitätshilfen haben immer Vorrang.“ Im Zweifelsfall bedeutet das: Es könnte passieren, dass Radfahrer aussteigen müssen, weil es sonst zu eng wird im Bus.

Und es gibt noch weitere Einschränkungen für Radfahrerinnen und Radfahrer, die den Bus nutzen möchten. Denn während der Hauptverkehrszeit zwischen 6.30 und 8.30 Uhr dürfen von montags bis freitags keine Räder mitgenommen werden. Zudem gilt das Angebot nur für gewöhnliche Räder. Lastenräder, Tandems oder auch Dreiräder müssen draußen bleiben.

Während der Fahrt müssen die Räder mit einer Schlaufe gesichert werden, zudem muss der Fahrerin oder die Fahrerin das Radl aber auch festhalten. (AZ)