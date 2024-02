Wenn ein Auto plötzlich brennt

In Ingolstadt hat plötzlich ein Auto gebrannt. Ein Passant hatte einen Feuerlöscher dabei und konnte das Fahrzeug löschen.

Ein 51-jähriger Mainburger fuhr am Donnerstag gegen 9.15 Uhr mit seinem Auto auf der Münchener Straße in Ingolstadt. Plötzlich bemerkte der Fahrer Brandgeruch im Fahrzeug und hielt sofort an, teilt die Polizei mit. Beim Öffnen der Motorhaube konnte der Mann einen Brand im Bereich des Motors feststellen. Ein aufmerksamer Passant kam hinzu und löschte mit seinem eigenen Feuerlöscher den Brand. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Ingolstadt qualmte das Auto noch. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

