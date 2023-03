Wenn Kinder sich ihre eigene Stadt bauen: Jetzt für Kindolstadt 2023 anmelden

In diesem Jahr findet die vierte Auflage der Ingolstädter Kinderstadt Kindolstadt statt. Jetzt kann man sich anmelden.

Die Anmeldung läuft: In diesem Jahr findet die vierte Auflage der Ingolstädter Kinderstadt Kindolstadt statt. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen acht und 14 Jahren. In den Pfingstferien öffnen sich vom 29. Mai bis 2. Juni und vom 5. bis 9. Juni täglich von 9 bis 16 Uhr die Stadttore auf dem Jugendzeltlagerplatz des Stadtjugendrings am Baggersee.

Die diesjährige Kindolstadt steht unter dem Motto "Die Freizeit-Stadt". Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos gibt es unter www.sjr-in.de/kindolstadt. Auch freiwillige Helferinnen und Helfer werden noch gesucht. (AZ)