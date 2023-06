"Wer mit dem Teufel tanzt": Dreiviertelblut treten mit dem GKO auf

Die folklorefreie Volksmusik von Dreiviertelblut kommt im symphonischen Gewand beim Open Air des Georgischen Kammerorchesters Ingolstadt auf die Bühne – mit einem Stück "Paradies".

Eine sehr klare Einsicht schon ganz am Anfang, gegen jenes falsch verstandene Heimatgefühl, das sich abgrenzen möchte: "Mia san ned nur mia"! Jeder kleingeistigen Wie-auch-immer-Tümelei setzen Dreiviertelblut bei ihrem Auftritt in Ingolstadt zusammen mit dem GKO in Text und Musik gültige Visionen von Toleranz, Zuneigung und Friedfertigkeit entgegen, auch wenn die Welt draußen in Flammen aufgehen mag.

Denn wir haben ja nur dieses eine Leben, mit allen Höhen und Tiefen, die damit verbunden sind. Auf der anderen Seite ist unser Planet, auf dem wir uns alle und alles mit Recht so wichtig nehmen, doch nur ein kleiner Stein im Universum, schon der Sonne ist wohl egal, was wir so treiben.

Die Texte, zumeist von Sänger Sebastian Horn, spielen mit Bildern aus der, so oft ja nur vermeintlich, guten alten Zeit, geben Philosophisches hinzu und scheuen sich nicht vor der unmissverständlichen Solidarisierung mit den Opfern: So in "Falak", der Moritat von der schönen Frau, welche die Begierden der Männer mit dem Tod bezahlt, oder im "Lied vom gefallenen Soldaten", das übrigens schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine entstand. Therapeutisches gegen die Ansteckungsgefahr von Verschwörungstheorien gibt's mit "Irgendwann", einem der Songs vom neuen Album "Plié".

Dreiviertelblut und das Ingolstädter GKO treten gemeinsam auf

Die Musik, verantwortlich in fast allen Songs Gerd Baumann, verschmilzt dazu welt-, pop- und volksmusikalische Elemente zu einer spannenden Melange von bezwingender Sogkraft. Die Besetzung mit Bassklarinette, Trompete, Gitarren, Kontrabass und Schlagzeug vermittelt Orientalisches und Bayerisches, Heimat und Welt im gleichen Atemzug.

Dabei harmonieren Band und Orchester prächtig. Das Georgische Kammerorchester Ingolstadt unter der Leitung von Olivier Tardy malt die Songs mit sinfonischer Fülle und hauchzarter Klangfeinheit aus, gibt ihnen geradezu cineastische Wucht und Bildhaftigkeit, nicht nur, um das herauszuheben, im zarten Intro zu "Weck mi ned auf", sondern unter anderem auch in der Schauer weckenden Einleitung zu "Deifedanz".

Dreiviertelblut treten zusammen mit dem Georgischen Kammerorchester in Ingolstadt auf. Foto: Tobias Böcker

Wahrlich, Finsterlieder vom Unterholz sind das häufig, Liebe und Tod geben sich die Hand, nicht von Ungefähr die Hommage an Ludwig Hirsch, dessen "I lieg am Ruck‘n" seine Magie im Original übrigens auch in orchestraler Begleitung entfaltete.

Aber auch wenn der Tanz mit dem Teufel tückisch und gefährlich, ohne gute Schuhe sicher nicht zu bestehen ist, am Schluss wissen wir alle gewiss, dass das Paradies im Himmel ist. Ein kleines Stück davon fällt wohl auch mal auf die Erde, etwa an einem lauen Frühsommerabend an der Donau.