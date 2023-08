Wespenangriff im Klenzepark: Feuerwehr muss junge Leute retten

Vier junge Leute sind in einer Höhe von acht Metern im Ingolstadt von Wespen angegriffen worden. Am Ende musste sie die Feuerwehr mit einer Leiter retten.

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr wurden der Rettungsdienst und die Feuerwehr alarmiert, nachdem vier Jugendliche in etwa acht Metern Höhe auf einem ehemaligen Festungsbau oberhalb eines Restaurants im Klenzepark in eine Notlage geraten waren. Die Gruppe war laut Feuerwehr über die östliche Seite der Infanteriemauer auf das Backsteingebäude gestiegen. Dort oben sind sie offenbar auf ein Wespennest getreten mit der Folge, dass die Tiere die zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 19 und 23 Jahren massiv angegriffen haben.

Wegen der Wespen sind die jungen Leute im Klenzepark auf einen Vorsprung in acht Metern Höhe geflüchtet

In ihrer Verzweiflung flüchteten die vier auf die Westseite der Mauer, wo sie in acht Metern Höhe einen schmalen Vorsprung erreichten. Trotz der zahlreichen Wespenstiche konnten sie von der Feuerwehr, an einer Leine gesichert, über eine Leiter nach unten gebracht und dem Rettungsdienst übergeben werden. Alle vier Personen kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug sowie mit einem Rettungswagen vor Ort, vom Rettungsdienst war ebenfalls ein Rettungswagen sowie ein Helfer vor Ort (HvO) im Einsatz. (AZ)