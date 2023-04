Westpark: Ladendieb schlägt Angestelltem mit Faust ins Gesicht

In einem Bekleidungsgeschäft am Westpark hat ein Dieb auf der Flucht einen Angestellten geschlagen. Der 38-jährige Täter aus Ingolstadt ist der Polizei bekannt.

Angestellte eines Ingolstädter Bekleidungsgeschäfts Am Westpark konnten am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr einen 38-jährigen Ingolstädter dabei beobachten, wie dieser eine Jacke in Wert von 259 Euro entwendete und anschließend aus dem Laden flüchten wollte.

Diebstahl am Westpark in Ingolstadt: Polizei nimmt Flüchtenden fest

Als der Dieb bemerkte, dass er verfolgt wurde, begann er Drohungen auszusprechen und schlug obendrein einem Angestellten mit der Faust ins Gesicht. Schließlich ließ der Täter die zuvor entwendete Jacke beschädigt zurück und setzte seine Flucht fort, berichtet die Polizei. Da jedoch weitere Zeugen dem Täter folgten, konnte dieser schließlich in der Furtwänglerstraße von der Polizei festgenommen werden. Nachdem der 38-Jährige in der Vergangenheit sehr häufig und dabei vor allem wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, wurde er am Donnerstagvormittag einem Richter vorgeführt. Nach Erlass eines Untersuchungshaftbeschlusses wurde der Mann an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. (AZ)