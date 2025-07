Westpark: Ladendieb wird aufgehalten und rastet aus

Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, ereignete sich am bereits am Dienstag, 24. Juni, um kurz vor 16 Uhr in einem Supermarkt Am Westpark ein Ladendiebstahl. Ein 45-jähriger Mann wollte die Filiale mit Waren im Wert von knapp 25 Euro verlassen, ohne diese zu bezahlen. Daraufhin wurde er von zwei Angestellten angehalten und auf den Diebstahl angesprochen. Kurz darauf fing der Mann an, herumzuschreien, zudem beleidigte und bedrohte er die Mitarbeiter. Der aufgehaltene Ladendieb zwickte unter anderem einen Angestellten. Eine bislang unbekannte Person kam zur Hilfe und unterstützte die Mitarbeiter. Ob der unbekannte Zeuge dabei verletzt wurde, ist aktuell nicht bekannt. In diesem Zusammenhang wird nach dem Zeugen gesucht, der den Mitarbeitern zu Hilfe kam. Er wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)

