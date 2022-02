Wettbewerb für die Zukunft des Kaufhof-Areals in Ingolstadt

Plus Im Oktober 2020 hat die Kaufhof-Filiale in Ingolstadt geschlossen. Ein Planungswettbewerb soll aufzeigen, wie das Areal künftig genutzt werden könnte.

Schon seit fast eineinhalb Jahren steht das Kaufhof-Areal mitten in der Ingolstädter Fußgängerzone leer. Nun aber könnte Bewegung in das Thema kommen. Der Stadtentwicklungsausschuss hat sich bei seiner jüngsten Sitzung für einen Planungswettbewerb ausgesprochen, von dem die Stadt Ingolstadt die Eigentümerin, die Signa-Holding von René Benko, überzeugen konnte.