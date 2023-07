Wie dicht wohnen die Menschen künftig in Ingolstadt?

Einer Prognose zufolge werden in knapp 20 Jahren in Ingolstadt 160.000 Menschen leben. Deshalb werden 16.700 Wohnungen mehr benötigt. Wie das erreicht werden soll.

Ingolstadt wächst und wächst - mit Ausnahme des Jahres 2020 - seit den 1970er Jahren. Besonders stark steigt die Einwohnerzahl seit 2005 mit durchschnittlich 1.300 Menschen pro Jahr, berichtet Urlike Wittmann-Brand vom Referat für Stadtentwicklung und Baurecht in Ingolstadt. Das starke Wachstum stellt die Stadt vor die Herausforderung, ausreichend bezahlbaren Wohnraum für alle bereitzustellen. Seit 2010 wird mit Maßnahmen wie dem Baulandentwicklungsprogramm oder dem Grundkonzept Wohnen darauf reagiert. Dieses Konzept wurde nun für den Zeitraum 2012 bis 2022 ausgewertet und bis 2041 fortgeschrieben.

Der Wachstumstrend wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen, sodass laut Wittmann-Brand bis zum Jahr 2041 - je nach Szenario - mit einem Einwohnerzuwachs von mindestens 5000 bis maximal 19.000 Personen zu rechnen ist. Demnach würden bei einer Maximalprognose im Jahr 2041 in Ingolstadt ungefähr 160.000 Menschen leben - aktuell hat Ingolstadt rund 143.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Hinzu kommt, dass sich die Größe der Haushalte verringern wird. Derzeit gibt es in Ingolstadt etwa 72.000 Wohnungen. Um die Menschen auch in Zukunft unterzubringen, werden bis 2041 bis zu 16.700 Wohnungen zusätzlich benötigt, so Wittmann-Brand. Dementsprechend müssten pro Jahr 880 Wohnungen geschaffen werden, um dem Bedarf gerecht zu werden. "Das überaus gute Ergebnis dieses Berichtes ist, dass die Stadt gut aufgestellt ist und dass die vorhandenen Flächenpotentiale der Prognose nach ausreichen werden", teilt die Stadtbaurätin mit.

Ingolstadt: Wohnraum durch Aufstockung und Schließen von Baulücken

Da die Fläche in Ingolstadt knapp ist und der Bodenversiegelung aus Gründes des Umwelt- und Klimaschutzes entgegengewirkt werden soll, sei ein gewisses Maß an Nachverdichtung nötig, erklärt Wittmann-Brand. Etwa die Hälfte der entstandenen Wohneinheiten der vergangenen zehn Jahre seien bereits durch Nachverdichtung entstanden. Neben Wohnraumerweiterung im Bestand, zum Beispiel durch Aufstockung oder Schließen von Baulücken, gehören auch Konversionsflächen zur Innenentwicklung oder die Änderung bestehender Bebauungspläne aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Das heißt, Flächen, die früher anders genutzt wurden, werden künftig zu Wohnflächen.

Bei einer Änderung der Nutzung wird auf die von außen wahrnehmbare Erscheinung des Gebäudes im Verhältnis zu seiner Umgebung geachtet Ausschlaggebende Faktoren sind hier die Grundfläche, die Geschosszahl, die Wandhöhe und die absolute Höhe der Gebäude. Soll aufgestockt werden, kommt es beispielsweise darauf an, wie viele Geschosse die Gebäude in der näheren Umgebung aufweisen. Die einzuhaltende Abstandsfläche zum Nachbarn wurde im Februar 2021 bayernweit von 100 Prozent der Wandhöhe auf 40 Prozent der Wandhöhe, mindestens aber drei Meter, reduziert. Um das Ortsbild Ingolstadts und die Wohnqualität zu erhalten, hat der Stadtrat Ingolstadt eine Abstandsflächensatzung beschlossen, die in den meisten Fällen eine Abstandsfläche von 80 Prozent der Wandhöhe vorschreibt. Damit müssen im Ingolstädter Stadtgebiet deutlich größere Abstandsflächen eingehalten werden, als nach der allgemeinen bayerischen Regelung, heißt es von Seiten der Stadt.

In Zukunft braucht es in Ingolstadt auch mehr Stellplätze

Aber nicht nur mehr Wohnungen werden in Zukunft benötigt. Mehr Menschen, bedeutet auch mehr Autos und dementsprechend mehr Stellplätze. Stellplätze sind durch die Ingolstädter Garagen- und Stellplatzsatzung geregelt. Grundsätzlich sind Stellplätze auf dem Baugrundstück einzurichten, erklärt die Stadtbaurätin. Die Ingolstädter Satzung legt im Vergleich zur Bayerischen Garagen- und Stellplatzverordnung einen erhöhten Stellplatzschlüssel insbesondere für den Wohnungsbau fest. In einem Mehrfamilienwohnhaus ist laut bayerischer Verordnung ein Stellplatz je Wohnung bereitzustellen. Die Ingolstädter Satzung schreibt je nach Wohnungsgröße 1,2 bis zwei Stellplätze pro Wohnung vor. Zusätzlich sind bei Mehrfamilienhäusern zehn Prozent der Stellplätze für Besucher vorzusehen. Bei einem Einfamilienhaus ist laut bayerischer Verordnung ein Stellplatz je Wohnung, laut Ingolstädter Satzung zwei Stellplätze je Wohneinheit vorgesehen.

Ingolstadts Stadtbaurätin Ulrike Wittmann-Brand blickt trotz der Herausforderungen positiv in die zukünftige Entwicklung Ingolstadts: "Mit strategischen städtebaulichen Instrumenten und durch die sogenannte ,Dreifache Innenentwicklung‘, die nicht nur Bauflächen und die Anzahl benötigter Wohnungen, sondern auch Mobilitätsflächen und Freiräume mitberücksichtigt, gelingt es uns, Ingolstadt auch weiterhin nachhaltig als attraktiven Wohnstandort zu entwickeln."