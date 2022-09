Ingolstadt

vor 49 Min.

Wie ein Mann durch Corona obdachlos wurde

So sieht die Obdachlosenunterkunft in Ingolstadt am Franziskanerwasser aus.

Plus Am 11. September ist der Tag der Wohnungslosigkeit. Ein 29-Jähriger, der in einer Unterkunft für Obdachlose in Ingolstadt lebt, erzählt seine Geschichte.

Von Dorothee Pfaffel

„Ich bin ein ganz normaler Mensch.“ Diesen Satz wird Tom Hoffmeister* mehrmals wiederholen, während er seine Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die davon handelt, wie er – 29 Jahre alt, einst Abteilungsleiter im Verkauf bei einem Ingolstädter Möbelhaus, der noch bei seinen Eltern im Landkreis Eichstätt wohnte – in der Ingolstädter Obdachlosenunterkunft landete.

