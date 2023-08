Wie in der Tagesklinik Senioren fit gemacht werden für den Alltag

Wer 70 Jahre oder älter ist und krank, für den kann die akutgeriatrische Tagesklinik die richtige Adresse sein. Das Ziel: Senioren sollen länger in ihren eigenen vier Wänden wohnen können.

Ausgerechnet ihr liebstes Hobby, das stundenlange Stricken, wurde Anneliese Engel zum Verhängnis. Durch die Körperhaltung, die sie dabei einnahm, kam es bei der 84-Jährigen irgendwann zu einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Trotz erster Physiotherapie konnte die Seniorin ihren Kopf nicht mehr drehen und Schmerzen im Schulterbereich gehörten zu ihrem Alltag.

Eine Nachbarin hatte den Tipp für die akutgeriatrische Tagesklinik des Klinikums

„Früher war ich öfter mal auf Kur – aber das will ich jetzt nicht mehr“, sagt die Ingolstädterin. „Ich will in meinem eigenen Bett schlafen.“ Von einer Nachbarin bekam sie dann den Tipp, es mit der akutgeriatrischen Tagesklinik zu versuchen. Dass es so ein Angebot in Ingolstadt, direkt bei ihr in der Nachbarschaft in der Münchener Straße, in der ehemaligen Reiser-Klinik, gibt, wusste die Seniorin bis dahin nicht.

Anneliese Engel (84) kann nach der dreiwöchigen Behandlung in der Akutgeriatrischen Tagesklinik des Klinikums Ingolstadt endlich wieder ihrem liebsten Hobby nachgehen: dem Stricken. Foto: Klinikum Ingolstadt

Auch Maria Heinritz hat nach einer Gallensteinentfernung durch Zufall von dem Angebot erfahren. „Meine Enkelin hat mir davon erzählt und - was soll ich sagen? Ich habe mich hier unbandig wohl gefühlt“, sagt die 95-Jährige. „Meine Behandlung war genau auf mich abgestimmt, es gab immer jemandem zum Ratschen und ich habe in den kompletten drei Wochen kein einziges grantiges Gesicht gesehen.“ Ihr Ziel, wieder beweglicher zu werden und im Alltag mobil zu bleiben, hat sie nach drei Wochen Therapie erreicht. „Mit 95 mache ich natürlich keinen Dauerlauf mehr“, scherzt sie. „Aber da, wo ich hinwill, komme ich hin.“

Die Patientinnen und Patienten der Ingolstädter Tagesklinik sollen länger im eigenen Zuhause bleiben können

„Übergeordnetes Ziel der Behandlung in der Tagesklinik ist es, den Patientinnen und Patienten den Verbleib im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Dabei geht es nicht um sportliche Höchstleistung, sondern darum, den Alltag selbstständig zu meistern“, betont Prof. Dr. Birgit Herting, Direktorin der Klinik für Akutgeriatrie und Leiterin der Akutgeriatrischen Tagesklinik des Klinikums Ingolstadt.

Nach einer Einweisung durch den Hausarzt wurden die beiden Patientinnen schon nach kurzer Zeit in die Tagesklinik aufgenommen. „Ich würde es selbst nicht glauben, aber ich habe bereits nach der ersten Behandlung eine Linderung der Schmerzen gespürt“, erzählt Engel. Massagen, Wärme- und Kältebehandlungen, Lymphdrainagen, Schröpftherapie, Elektrotherapie und Ultraschallbehandlung standen in ihrem individuellen Therapieplan. Gemeinsam mit anderen Patientinnen und Patienten kamen außerdem Bewegungstherapien, Genusstraining, Entspannungstraining und kognitive Aktivierung in der Gruppe dazu. „Gehirnjogging hieß das“, erzählt Engel lachend und tippt sich an ihren Kopf. Damit werden spezielle Übungen bezeichnet, welche die Aufmerksamkeit, Konzentration und Gedächtnisleistung der Seniorinnen und Senioren trainieren.

Die Behandlung in der akutgeriatrischen Tagesklinik ist auf die einzelnen Patienten abgestimmt

„Die Behandlung ist speziell auf die Bedürfnisse jeder einzelnen Patientin und jedes einzelnen Patienten abgestimmt“, betont Herting. Neben Fachärztinnen und Fachärzten für Innere Medizin, Neurologie sowie Physikalische und Rehabilitative Medizin werden die Patientinnen und Patienten auch von speziell geschulten Pflegekräften, Physiotherapeutinnen, Masseuren, Ergotherapeutinnen, Logopäden, Psychologinnen und von Mitarbeitern des Sozialdiensts betreut.

„Ich kann die Tagesklinik nur jedem empfehlen“, betont Engel. „Mir ging es von Behandlung zu Behandlung besser. Bei der Entlassung nach drei Wochen war ich so gut wie schmerzfrei und kann meinen Kopf wieder ohne Probleme nach rechts und links drehen“, erzählt sie. Und das Stricken? „Da muss ich etwas vernünftiger sein“, sagt sie grinsend. „Ich stricke wieder, aber in Maßen. Nicht zu lange am Stück und immer wieder mache ich meine Übungen dazwischen.“

Die akutgeriatrische Tagesklinik bietet Hilfe für Patientinnen und Patienten ab 70 Jahren, die unter anderem an Gangstörungen mit Sturzneigung, Rückenbeschwerden oder Gelenkschmerzen leiden. Aber auch häufige Erkrankungen der Inneren Medizin wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus oder Herzrhythmusstörungen und der Neurologie (Polyneuropathien, Parkinsonerkrankungen, Restbeschwerden nach Schlaganfällen) können abgeklärt und behandelt werden.

Insgesamt stehen fünfzehn Therapieplätze zur Verfügung. Eine Terminvereinbarung ist unter der Nummer 0841/880-2570 oder per Mail an akutgeriatrie@klinikum-ingolstadt.de möglich. (AZ)