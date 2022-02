Ingolstadt

vor 48 Min.

Wie Ingolstadt dem Vandalismus Herr werden möchte

Die Stadt Ingolstadt will gegen Vandalismus vorgehen.

Plus Wieder einmal haben Unbekannte die CSU-Geschäftsstelle in Ingolstadt besprüht. Die Pandemie hat das Problem noch verstärkt. Wie die Stadt gegen Vandalismus vorgehen will.

Von Luzia Grasser

Die Unbekannten waren in der Nacht gekommen. „ CSU raus“ und „angreifen“ sprühten sie in schwarzer Farbe auf die Fassade der Ingolstädter Stadtmauer. Genau dort, wo die Ingolstädter CSU-Geschäftsstelle untergebracht ist und wo die beiden Abgeordneten Reinhard Brandl und Alfred Grob ihre Büros haben.

