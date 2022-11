Wie sich die Feuerwehr Ingolstadt für einen Blackout rüstet

Wenn der Strom weg ist, dann bricht nicht nur das Telefonnetz zusammen. Die Feuerwehr in Ingolstadt rechnet damit, dass es dann auch mehr Brände geben könnte.

Plötzlich ist alles finster. Die Lichter sind aus, der Kühlschrank kühlt nicht mehr, das Handy kann nicht mehr geladen werden und irgendwann kommt auch aus dem Telefon kein Tuten mehr, sondern nur noch Stille.

Einen lange andauernden Blackout halten Experten für unwahrscheinlich

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise ist die Möglichkeit eines Blackouts, also eines kompletten Stromausfalls, ein Stückchen realistischer geworden. Und auch wenn viele Experten und Expertinnen davon ausgehen, dass das schlimmste Szenario – der Strom ist plötzlich und für viele Tage einfach weg – als ziemlich unwahrscheinlich gilt, so bereiten sich doch die Gemeinden, Stadtwerke und auch die Feuerwehren in der Region für den Fall der Fälle vor.

Denn es muss ja nicht zwingend die Energiekrise schuld sein an einem lange anhaltenden Stromausfall. Genauso gut kann es eine Naturkatastrophe wie im vergangenen Jahr im Ahrtal sein, oder großflächige technische Probleme. Bei der Feuerwehr in Ingolstadt liegen die Katastrophenpläne für einen Stromausfall jedenfalls schon seit einigen Jahren in der Schublade, wie deren Sprecher Thomas Schimmer erklärt. Angesichts der aktuellen Situation sind sie jetzt aber herausgeholt und nochmals überarbeitet worden.

17 Feuerwehrhäuser werden in Ingolstadt zu Leuchttürmen

Im Zentrum steht dabei das sogenannte Leuchtturm-Konzept. Dabei werden 17 Feuerwehrhäuser in den Ortsteilen der Stadt, zwei Stadtteiltreffs sowie das Neue Rathaus zu Leuchttürmen inmitten der Katastrophe. Jeder Ingolstädter und jede Ingolstädterin soll im Umkreis von höchstens eineinhalb Kilometer eine Anlaufstelle haben, die im Wesentlichen drei Funktionen erfüllen soll. Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich dort zum Einen informieren und Notrufe für Polizei und Rettungskräfte absetzen können. Zum Anderen soll dort auch die weitere Hilfe direkt vor Ort wie eine Nachbarschaftshilfe koordiniert werden. Alle Leuchttürme sind mit einem Notstromaggregat ausgerüstet; solange Benzin vorrätig ist, erklärt Schimmer, wird es dort auch Strom geben. Wenn sämtliche Telefonverbindungen gekappt sind, wird die Feuerwehr dort ebenfalls die nötigen Kommunikationswege offen halten können. Und zwar per Funk.

Im Notfall kommuniziert die Feuerwehr Ingolstadt per Funk

Zum Einsatz kommen dabei nicht nur der digitale und der immer noch existente analoge Feuerwehrfunk. Es gibt laut Schimmer auch Kontakt zum deutschen Amateuerfunkclub. Der ist in Notfällen zur Hilfe verpflichtet und könnte – wenn es denn nötig wäre – rund um die Welt funken. Zudem wird sich die Feuerwehr mit Satellitentelefonen ausstatten. Nicht zuletzt haben die Rettungskräfte auch ein altmodisches Telefon mit Wählscheibe griffbereit, um damit beispielsweise den Kontakt zu den Stadtwerken zu halten. Für mindestens 72 Stunden kann die Feuerwehr die Versorgung aufrecht erhalten, so Schimmer.

Fällt der Strom aus, dann rechnet die Feuerwehr zudem mit deutlich mehr Einsätzen. Schimmer geht davon aus, dass die Feuerwehrleute einige Personen retten müssen, die in einem Aufzug stecken bleiben. Zudem dürften vermutlich auch mehr Brände ausbrechen. Und zwar deshalb, weil Menschen, die ohne Strom in einer dunklen, womöglich kalten Wohnung, sitzen, alte, nicht zugelassene Öfen reaktivieren oder sich selbst kleine Heizungen in Eigenregie zu bauen versuchen wie beispielsweise Teelichtöfen.

In Sachen Löschwasser kann die Feuerwehr jedenfalls Entwarnung geben. Die Ingolstädter Kommunalbetriebe können die Wasserversorgung auch bei einem Blackout aufrecht erhalten und die Feuerwehr könnte notfalls auch mit Wasser aus der Donau löschen.