Wie sich Ingolstadt fit machen will für die Zukunft

Der Ingolstädter Oberbürgermeister legt dem Stadtrat den ersten Nachhaltigkeitsbericht vor. Und zeigt auch die Ziele auf, die Ingolstadt bis zum Jahr 2045 umgesetzt haben will.

Wie sieht der Weg in eine nachhaltige Zukunft aus? Daran arbeitet Ingolstadt im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsagenda. Im Februar legt Oberbürgermeister Christian Scharpf mit dem ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Berichtsjahr 2021 auch die Nachhaltigkeitsziele für 2045 dem Stadtrat vor. Er spricht von einem "Meilenstein für die Stadt und für alle Bürgerinnen und Bürger“.

In den vergangenen Jahren ist eine umfangreiche Agenda erarbeitet worden. Sie betrachtet die fünf Handlungsfelder Wirtschaft, Umwelt, Leben, Vielfalt und Engagement. Orientiert an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, spiegeln sie die Ziele Ingolstadts wider und gehen damit über die klassischen „grünen“ Themen hinaus.

Nachhaltigkeitsarbeit der Stadt wird bereits in vielen Projekten umgesetzt

Die Nachhaltigkeitsarbeit der Stadt wird bereits in vielen Projekten umgesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Es bedeutet, Zielsetzungen zusammenzubringen, Synergien zu schaffen und nachhaltige Effekte bei Planung, Vorbereitung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zu erzielen. Und es geht darum ein größeres Bewusstsein für eine umfassende Nachhaltigkeit in Stadt und Bevölkerung zu fördern.

Um flexibel auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können, soll ein digitales Monitoring unterstützen. Gemeinsam mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin und der Servicestelle für Kommunen in der Einen Welt wird im Rahmen eines Förderprojektes an einem digitalen System gearbeitet, das im weiteren Verlauf darstellt, inwieweit einzelne Ziele bereits erreicht wurden. Neben Ingolstadt sind Essen, Regensburg und einzelne Landkreise Teil des Projektes. Die digitale Plattform wird voraussichtlich ab Mai 2023 für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Eine Plattform im Internet für Ingolstädter Bürger

Bis Ende März läuft eine Testphase „Nachhaltigkeitseinschätzungen für Beschlussvorlagen“. In der Testphase wird erprobt, wie in Zukunft Sitzungsvorlagen für den Stadtrat hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit bewertet werden können. Die Nachhaltigkeitseinschätzungen sind Teil der aktuellen Vorlagen und über das Ratsinformationssystem einsehbar.

Bürgerinnen und Bürger sollen sich aber nicht nur über den Erreichungsgrad der Ziele informieren, sondern können auch weiterhin aktiv mitwirken. Über die digitale Plattform Ingolstadt-macht-mit.de, aber auch analog können Ideen und Vorschläge eingebracht werden.

Der Nachhaltigkeitsbericht kann bei der Stabsstelle Nachhaltigkeit der Stadt in gedruckter Form angefordert oder auf der Internetseite www.nachhaltigkeitsagenda-ingolstadt.de abgerufen werden. (AZ)