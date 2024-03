Wie soll das Donauufer aussehen? Endspurt bei der Abstimmung

Das südliche Ufer der Donau in Ingolstadt soll neu gestaltet werden. Doch wie soll es künftig aussehen? Interessierte können online ihre Stimme abgeben.

Rasenstufen mit oder ohne Pflanzinsel oder doch lieber Strömungsberuhigung an der Donau – noch bis Sonntag, 10. März, haben Interessierte die Möglichkeit, auf www.ingolstadt-macht-mit.de ihre Ideen zur Gestaltung des südlichen Donauufers in Ingolstadt einzubringen. Jeder, der mag, kann seinen Favoriten auswählen und seine Stimme abgeben.

Das Donauufer in Ingolstadt soll am Klenzepark neu gestaltet werden

Zwischen dem Donausteg und der Eisenbahnbrücke grenzt der Klenzepark an das südliche Donauufer an. Für diesen Abschnitt hat das beauftragte Planungsbüro in Abstimmung mit verschiedenen Interessenvertretern Vorschläge für eine behutsame Verbesserung der Situation erarbeitet. Die Flächen vor der Flankenbatterie – ein Lokal und verschiedene Vereine nutzen die Räume – sollen für Veranstaltungen oder auch einen Biergarten besser nutzbar gemacht werden.

Neben einer Entzerrung des Fußgänger- und Radverkehrs und einer ökologischen Aufwertung soll die Donau durch eine Uferabflachung zugänglich gemacht werden. (AZ)