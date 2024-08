Wiederholt Grabpflanzen entwendet: Täterin geschnappt

Von einem Grab am Ingolstädter Westfriedhof wurde innerhalb weniger Tage zweimal Blumenschmuck von zunächst unbekannten Tätern ausgegraben und entwendet. Der Zeitraum der Taten liegt laut Polizei zwischen den 21. Juli und dem 3. August. Die Familie, die das Grab pflegt, hat die Täterin am Mittwochvormittag zusammen mit der Ingolstädter Polizei überführt.

Nach dem ersten Diebstahl haben die Eigentümer einen handelsüblichen Sender im Wurzelwerk der Topfpflanze eingebracht, der per Handy verbunden war. Nach dem erneuten Diebstahl, der sich bereits kurz darauf wieder zu Lasten der Familie ereignet hatte, konnte der Verbleib der Grabpflanze im Garten eines nahegelegenen Wohngebiets schnell nachvollzogen werden. Die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Ingolstadt stellte unter verschiedenen Blumen im Garten beide gestohlenen Grabpflanzen sicher und gab sie dem Eigentümer zurück. Die 77-jährige Täterin räumte die Tat ein, wollte bislang aber nicht angeben, wieso sie den Blumenschmuck aus dem Friedhof entwendet hat, berichtet die Polizei.

Neben einer Anzeige wegen Diebstahls ermittelt die Ingolstädter Polizei auch wegen Störung der Totenruhe gegen die Frau. Grabstellen sind vom Gesetzgeber in besonderer Weise geschützt, weil Straftaten an Grabstätten für die Angehörigen in besonderer Weise zusätzlich belastend sind. Die Polizei Ingolstadt bittet Zeugen, sich unter Telefon 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)