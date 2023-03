Ingolstadt

"Wienerwald"-Premiere in Ingolstadt: Am Ende ein beliebiges Volksstück

Plus Nach einem starken Einstieg erforderten die "Geschichten aus dem Wienerwald" Durchhaltevermögen. Warum es auch zu "Fluchtgedanken" kam.

Was für ein starker Einstieg: Regisseurin Julia Prechsl und ihr Choreograf Chris-Pascal Englund-Braun führen mit ihrem Ensemble zu waberndem Walzersound (Fiete Wachholtz) in voller Lautstärke die abstoßende Zünftigkeit des einfachen Volks vor, das über Tische und Bänke geht: exzessive „Gemütlichkeit“ in der Wachau. Der Rahmen für die Inszenierung der „Geschichten aus dem Wienerwald“ von Ödön von Horvath ist abgesteckt.

Sein Stück entstand Ende der 1920er-Jahre und spielt in eben dieser Zeit. Über trostlosem kleinbürgerlichen Alltag brauen sich Unwetter zusammen, private und weit größere. Marianne (Clara Schwinning) steht im Mittelpunkt der Handlung, unter der Fuchtel ihres Vaters (Peter Reisser) zwischen zwei Männern (Peter Polgar und Matthias Gärtner) und vor der Frage, wie sie leben will, kann, darf. Die sogenannten Naturgesetze, die sagen, was der Mann und wie das Weib ist, was er darf und es muss, wer verdammt ist und wer verschont bleibt und welchen Preis am Ende ein jeder zu zahlen hat, machen das Leben zur Hölle. Keine Spur von Idylle, auch im Bühnenbild (Valentin Baumeister). Von der Decke herabhängende, transparente Kunststoffbahnen gliedern die Handlungsorte, deuten Raum- und Häuserwände an, dahinter läuft verschwommen und in Slow Motion das Alltagsgrauen ab.

