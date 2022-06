"Wilde und Milde": In Ingolstadt findet wieder eine Kunstmesse statt

Nach vier Jahren findet in der Exerzierhalle im Klenzepark in Ingolstadt wieder eine Kunstmesse statt.

Nach vier Jahren kann nun endlich wieder die Kunstmesse Ingolstadt im Klenzepark (10. bis 12. Juni) stattfinden. Aufgrund ihrer führenden Position als erste Produzentenmesse in Bayern und der durch eine Jury sichergestellten Qualität der gezeigten Arbeiten ist die Kunstmesse Ingolstadt 2022 für ganz Bayern Zugpferd und Ideengeber mit positiver Ausstrahlung für die hier lebenden Kunstschaffenden.

Etwa 45 professionelle Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Werke. Das Spektrum der ausgestellten Werke reicht von Malerei und Druckgrafik über Bildhauerei und Objektkunst bis hin zu Keramik und Schmuck und präsentiert die große Bandbreite des zeitgenössischen Kunstschaffens auf.

Kunst in herrlicher Parkumgebung und mit Kaffeegenuss: Mit dabei ist auch Bildhauer und Künstler Richard Gruber aus Schrobenhausen. Er freut sich auf die Kunstmesse in Ingolstadt und auch auf zahlreichen Besuch in seiner Koje 20 (gleich beim Café). Auch seine beiden neuen Gipsfiguren „Edward der Milde“ und „Oscar der Wilde“ sind bei der Kunstmesse in der Exerzierhalle im Klenzepark mit dabei. Die Begeisterung über die hohe Qualität und das Flair der fünf Kunstmessen seit 2010 habe, wie er in einer Pressemitteilung schreibt, nicht nachgelassen. Viele fragten an, wann gibt es die nächste Kunstmesse?

Kunstmesse findet im Klenzepark in Ingolstadt statt

Heuer wurde es wieder möglich, der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) hat mit Unterstützung der Stadt Ingolstadt und einigen Sponsoren eingeladen und 46 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt. Vielfältige Positionen werden zu sehen sein: von der Zeichnung und Malerei bis zu dreidimensionalen Formen zeigt sich die Kunst zeitaktuell in bester Form.

Foto: Quelle: Richard Gruber

Die besondere Stimmung und die offene Atmosphäre sind das Besondere bei der Kunstmesse. Mit dem Eintrittsgeld bekommen die Besucher einen ausführlichen Katalog für den Messeüberblick, können sich ihren Rundgang gestalten und zwischendrin eine Pause im Messecafé gönnen. Hier ist die Kunstmesse Ingolstadt wohl ein einmaliges Forum: Unverbindlich Umschauen, ein Gespräch mit den Künstlerinnen und Künstlern mit Einblicken in ihr Schaffen und Denken oder eine Kunstdebatte – alles ist möglich. Das persönliche Kennenlernen verschafft noch intensiveren Kunstgenuss, der durch einen Kauf Zuhause fortgeführt werden kann.

Die Kunstmesse vom 10. bis 12. Juni in der Exerzierhalle im Klenzepark in Ingolstadt, Regimentstraße 6, hat folgende Öffnungszeiten: Freitag, 10. Juni, von 11 bis 20 Uhr, Samstag, 11. Juni, von 11 bis 21 Uhr und Sonntag, 12. Juni, von 10 bis 18 Uhr. Alle Infos auch auf der Internetseite der Kunstmesse unter www.kunstmesse-ingolstadt.de/. (nr)