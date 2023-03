Ingolstadt

Wird aus dem Kaufhof in Ingolstadt ein Theater?

Plus Seit zweieinhalb Jahren steht das Kaufhofgebäude in Ingolstadt leer. Nun könnte dort eine neue Spielstätte des Theaters entstehen. Doch der Eigentümer muss mitspielen.

Von Luzia Grasser

Am Montag hat Kaufhof angekündigt, deutschlandweit 52 Filialen der Warenhauskette schließen zu wollen. Nicht nur Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern treibt jetzt die Sorge um ihre Zukunft um. Auch zahlreiche Kommunen haben Angst um ihre Innenstädte, wenn das Kaufhaus verschwindet. In Ingolstadt kennt man diese Sorgen. Dort hat die Kaufhof-Filiale bereits seit 2020 geschlossen. Seither steht das Gebäude, das der Signa-Gruppe von Kaufhof-Eigentümer René Benko gehört, leer. Jetzt gibt es eine Idee, wie das Haus weiter genutzt werden könnte. Nach dem Aus für die Kammerspiele an der Schutterstraße, so die Überlegungen, könnte das ehemalige Warenhaus zu einem Theater, dem neuen "Kleinen Haus", umgebaut werden. Doch noch stehen einige Fragezeichen dahinter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

