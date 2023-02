Ingolstadt

17:30 Uhr

Wird das Ponyreiten auf dem Volksfest in Ingolstadt verboten?

Soll das Ponyreiten auf den Volksfesten in Ingolstadt verboten werden? Darüber muss der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung entscheiden.

Plus Für die einen ist Ponyreiten auf dem Volksfest eine romantische Tradition, für die anderen ist es Tierquälerei. Der Stadtrat entscheidet, wie es weitergeht.

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Langsam gehen die Ponys im Kreis, drehen Runde um Runde in ihrem Rondell. Oben drauf sitzen Kinder, die vom Rücken der Pferde aus ganz stolz ihren Eltern zulächeln. Manch andere hingegen sind noch etwas ängstlich, klammern sich fest an der Mähne der Tiere. Und genießen meist irgendwann doch das Gefühl, ganz allein auf einem kleinen Pferd zu reiten und sich dabei ganz groß fühlen zu können. Das Ponyreiten ist schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der beiden Ingolstädter Volksfeste und ein fester Anziehungspunkt für Familien mit Kindern. Soll diese Tradition im kommenden Jahr vorbei sein? Darüber entscheidet der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 28. Februar. Denn es gibt Menschen, die sehen keine romantische Tradition darin, wenn Tiere stundenlang auf belebten Volksfestplätzen ihre Runden drehen, sondern schlichtweg Tierquälerei.

