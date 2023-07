Wirtschaft: Ingolstädter Schaeffler-Standort bleibt erhalten

Dem Ingolstädter Standort der Firma Schaeffler drohte die Schließung. Nun ist sie abgewendet. Doch Personal muss abgebaut werden.

In den letzten Wochen konnten Betriebsrat und IG Metall gemeinsam mit dem Unternehmen Schaeffler ein Zukunftskonzept für Schaeffler Ingolstadt erreichen. Dies teilt die IG Metall mit. Dieses Konzept wurde der Belegschaft nun in einer Betriebsversammlung vorgestellt.

Das Unternehmen Schaeffler sowie der Betriebsrat stehen seit Oktober in Gesprächen und Verhandlungen, um den Standort Ingolstadt in die Zukunft zu führen, heißt es in der Mitteilung. Weiter ist darin zu lesen: In einem sich stark verändernden Marktumfeld und in einem Bereich, der sich ständig wandelt, wie dem der Antriebstechnologien, müssten Unternehmen und Arbeitnehmervertreter Lösungen finden, den Schaeffler Standort in Ingolstadt wettbewerbsfähig zu machen.

Schaeffler Standort in Ingolstadt: Belegschaft muss reduziert werden

"In Ingolstadt sind wir ein Schaeffler Standort, der ausschließlich Komponenten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren fertigt. Jetzt geht es darum, die Transformation gemeinsam zu gestalten", sagt Robert Lauffer, Betriebsratsvorsitzender bei Schaeffler in Ingolstadt. "Mit unserer Betriebsvereinbarung mit Laufzeit bis Ende 2027 wollen wir die Zukunft des Standorts sichern. Auch wenn wir die Belegschaft über einen sozialverträglichen Personalabbau auf den rückläufigen Bedarf anpassen müssen, bleibt der Standort in Ingolstadt erhalten und wir wollen die Zeit nutzen, um den Standort in Ingolstadt zu stabilisieren und zu stärken."

Auch Carlos Gil, Erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer der IG Metall Ingolstadt, atmet auf: "Auch, wenn wir eine sozialverträgliche Personalanpassung mitgehen mussten, sind wir erleichtert, gemeinsam mit dem Unternehmen Schaeffler Lösungen für den Standort in Ingolstadt gefunden zu haben." Insbesondere in der Frage der Transformation zeige sich, wie wichtig es ist, dass die IG Metall und der Betriebsrat auf allen Ebenen der Mitbestimmungen mit dem Unternehmen im ständigen Austausch stehen.

Für den Ingolstädter IG Metall Chef ist eines klar: "Wir müssen jetzt die gewonnene Zeit nutzen, um den Schaeffler Standort in Ingolstadt nachhaltig und langfristig zu sichern – das ist unsere Vorstellung der Zukunft. Als IG Metall haben wir mit unseren Betriebsräten das Ziel, den Willen und die Kraft, die Transformation sozial-ökologisch und vor allem beschäftigungswirksam zu gestalten. Das gilt bei Schaeffler sowie für viele weitere Firmen in der Region." (AZ)