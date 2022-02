Ingolstadt

21:00 Uhr

Wirtschaft: Mangel an Fachpersonal und Rohstoffen

Plus Die bayerische Metall- und Elektroindustrie schaut hoffnungsvoll in eine immer unsicherer werdende Zukunft. Was Geschäftsführer aus der Region um Ingolstadt sagen.

Von Manfred Dittenhofer

Wer heute die Entwicklung von Software beherrscht, ist in der Arbeitswelt gefragt wie nie. Denn Software-Entwickler fehlen in fast allen Unternehmen. Was ebenfalls vielen fehlt, sind Rohstoffe zur Herstellung ihrer Produkte. Das spüren auch die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in der Region. Dass die Problematiken kurzfristig zu überwinden sind, glaubt Helmut Krauss nicht. Er ist Vorsitzender der Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände für MünchenNord-Ingolstadt (bayme vbm).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

