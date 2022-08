Wohl versuchte Tötung in Ingolstadt: Mann tritt Frau mehrfach gegen Kopf

Ein 36-Jähriger tritt in Ingolstadt einer 55-Jährigen mehrfach gegen den Kopf. Der Mann wurde festgenommen, die Kripo ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Am Montag ist in Ingolstadt eine 55-jährige Frau von einem 36-jährigen Mann tätlich angegriffen worden. Der Tatverdächtige wurde laut Polizei noch am selben Tag festgenommen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Versuchte Tötung in Ingolstadt? Mann tritt Frau gegen Kopf

Nach bisherigem Ermittlungsstand griff der Tatverdächtige die Ingolstädterin während eines Gesprächs unvermittelt körperlich an und brachte ihr durch Tritte gegen den Kopf Verletzungen bei. Beide Beteiligte wohnen in derselben Appartementanlage in der Münchener Straße und waren sich daher bekannt. Ein unbeteiligter Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, verständigte die Rettungskräfte, die das Opfer daraufhin zur stationären Behandlung ins Krankenhaus brachten. Die Frau kann voraussichtlich am Dienstag wieder nach Hause entlassen werden.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Anschließend ist er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt worden. (AZ)