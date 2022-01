Wohnhaus in Ingolstadt brennt

In Ingolstadt hat ein mehrgeschossiges Wohnhaus gebrannt. Die Feuerwehr musste nicht nur mehrere Stunden löschen, sondern auch zwei Katzen retten.

In der Nacht von Montag auf Dienstag um 3 Uhr wurde der Inspektionsdienst mit dem Löschzug der Ingolstädter Berufsfeuerwehr sowie den Freiwilligen Feuerwehren aus Haunwöhr, Hundszell, Unsernherrn und der Stadtmitte zu einem Wohnhausbrand in der Bittlmairstraße in Ingolstadt gerufen. An der Einsatzstelle stellten die Feuerwehrleute den Vollbrand eines mehrgeschossigen Wohnhauses am Rückgebäude fest, der sich über mehrere Balkone vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss zog. Im ersten Obergeschoss wurden zwei Katzen vermisst.

Brand in Ingolstadt: kein Personenschaden

Sofort wurde ein Löschangriff von außen über ein Rohr und die Drehleiter unternommen sowie zwei weitere Löschrohre für den Innenangriff und die Tierrettung vorbereitet, berichtete die Berufsfeuerwehr Ingolstadt. Da das Feuer bereits auf den Wohnraum im inneren des Gebäudes und auf den Dachstuhl übergegriffen hatte, musste der Dachstuhl umfassend abgedeckt werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis circa 6.30 Uhr hin. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses sowie angrenzender Gebäude blieben alle unverletzt und wurden durch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) für die Dauer des Einsatzes bei der Johanniter-Unfall-Hilfe untergebracht. Die beiden Katzen konnten wohlauf aus dem Brandbereich gerettet und den Besitzern übergeben werden. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Ingolstadt mit 18 Einsatzbeamten und die Freiwilligen Feuerwehren aus Haunwöhr, Hundszell, Unsernherrn und der Stadtmitte mit insgesamt 48 Personen. Die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte sicherte außerdem das Stadtgebiet für eventuelle Parallelalarme ab. (nr)