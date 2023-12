Wohnhaus in Oberhaunstadt brennt

Im Ingolstädter Ortsteil Oberhaunstadt hat ein Wohnhaus gebrannt. 70 Einsatzkräfte mussten ausrücken. Die Kriminalpolizei ermittelt. Was ist passiert?

Gegen 19:30 Uhr am Dienstag wurden die Freiwillige Feuerwehr Haunstadt und der Löschzug der Berufsfeuerwehr Ingolstadt zu einem Zimmerbrand in die Schäfflerstraße nach Ingolstadt-Oberhaunstadt alarmiert. Aufgrund mehrerer Notrufe und der Meldung eines ausgedehnten Wohnhausbrandes wurde die Alarmstufe noch auf der Anfahrt erhöht, wodurch weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte nachalarmiert wurden. Bei Eintreffen stand ein Holzanbau einer Doppelhaushälfte in Vollbrand, welcher auch bereits auf das Gebäudeinnere übergegriffen hat, berichtet die Feuerwehr.

Gebäude brennt: Feuerwehr Ingolstadt drei Stunden im Einsatz

Sofort wurde die Brandbekämpfung von zwei Seiten eingeleitet. Die Bewohnerin konnte sich selbst aus dem Gebäude retten und wurde vom Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Löschmaßnahmen zeigten zügig Wirkung, allerdings waren noch umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich, so dass der Einsatz erst nach rund drei Stunden beendet war.

Weitere Einheiten stellten währenddessen eine Gebietsabsicherung auf der Hauptfeuerwache für das Stadtgebiet. Im Einsatz waren rund 70 Kräfte der Feuerwehr Ingolstadt sowie Einheiten des Rettungsdienstes und der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (AZ)