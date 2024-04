Wohnung in Ingolstadt brennt

In Ingolstadt hat es einen Zimmerbrand gegeben. Die Feuerwehr rückte aus und musste feststellen, dass der betroffene Mann noch auf seinem Balkon stand.

Am Samstagabend um 23 Uhr alarmierte die integrierte Leitstelle Ingolstadt die Rettungskräfte zu einem Zimmerbrand mit Person in Gefahr in die Gutenbergstraße in Ingolstadt. Beim Eintreffen war eine Rauchentwicklung aus dem dritten Obergeschoss feststellbar, berichtet die Feuerwehr. Auf dem Balkon stand der Bewohner und war durch die Verrauchung ausgesperrt. Vier weitere Bewohner des Hauses waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits durch die Polizei aus den Nachbarwohnungen ins Freie gebracht worden. Umgehend wurde eine Menschenrettung über die Drehleiter für die Person im dritten Obergeschoß vorgenommen und die Brandwohnung unter schwerem Atemschutz geöffnet. In der Wohnung wurden brennende Kleinmöbel vorgefunden, die mit einem Löschrohr abgelöscht wurden. Nach kurzer Zeit wurde das Gebäude entraucht und für die angrenzenden Nachbarn wieder freigegeben. Der betroffene Wohnungsinhaber wurde wie seine Nachbarn dem Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung übergeben. Zur Brandursachenfeststellung hat die Polizei die Ermittlungen übernommen. Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte. Noch während des Einsatzes ging in der Leitstelle die Alarmierung einer automatischen Brandmeldeanlage im Innenstadtbereich ein, worauf verfügbare Fahrzeuge des Einsatzes in der Gutenbergstraße sowie weitere Kräfte der Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte entsandt wurden. Dieser Alarm stellte sich jedoch als Fehlalarm heraus. (AZ)