Warum die Zahl der Rettungseinsätze in der Region 10 wieder steigt

Plus Nach einem pandemiebedingt ruhigeren Jahr 2020 steigt die Zahl der Rettungseinsätze 2021 in der Region 10 wieder. Was sich verändert hat und wo die größten Probleme liegen.

Von Dorothee Pfaffel

Die Ausgangsbeschränkungen 2020 hatten auch ihr Gutes. Das zeigt die Statistik der Integrierten Leitstelle (ILS) der Region 10. Nach dem Pandemie-Jahr, in dem die Einsatzzahlen stark rückläufig waren, sei 2021 für Rettungskräfte aller Art aber wieder ein "normales Jahr" gewesen, sagt Günther Griesche, Geschäftsführer des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung der Region. Ein "normales Jahr" – das bedeutet in diesem Fall, dass die Gesamtzahl der Einsätze 2021 im Vergleich zum Vorjahr wieder um acht Prozent gestiegen ist und mit rund 137.000 erneut auf dem Niveau von 2019 angekommen ist. Die Statistik der ILS für 2021, die nun bei der Versammlung des Zweckverbands vorgestellt wurde, offenbart aber noch mehr.

