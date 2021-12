Zaunpfähle bohren sich bei Unfall in Ingolstadt in ein Auto

Ein Autofahrer fliegt in Ingolstadt aus der Kurve und landet auf einer Pferdekoppel. Obwohl sich die Streben eines Zauns ins Innere des Autos bohren, hatten die beiden Insassen ziemlich viel Glück.

Am Dienstagmittag war ein 50-jähriger Ingolstädter in einer Linkskurve bei der Herrenschwaige geradeaus gefahren, durchbrach dabei den Holzzaun einer Pferdekoppel und kam kurz darauf in einer Wiese zum Stehen. Bei Insassen hatte dennoch großes Glück.

Die Streben des Zauns drangen durch die Windschutzscheibe ins Innere des Autos

Obwohl zwei der Zaunstreben durch die Windschutzscheibe ins Fahrzeuginnere drangen, wurde weder der 50-Jährige noch sein Beifahrer von diesen getroffen. Der Fahrer kam dennoch schwer verletzt ins Krankenhaus, der 32-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von über 2000 Euro.

Auslöser für den Unfall in Ingolstadt war offenbar ein medizinisches Problem

Das Auto des 50-Jährigen, der offenbar aufgrund eines epileptischen Anfalles die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und deshalb in der Kurve geradeaus weiter gefahrne war, musste abgeschleppt werden. (nr)