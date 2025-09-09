Audi und Drohnen: Ingolstadt präsentiert sich auf der IAA in München

Während Audi auf der IAA mit seinem Concept C für Aufsehen sorgen will, präsentiert sich auch die Region Ingolstadt auf der Mobilitätsausstellung, die von 9, bis 14. September in München stattfindet.

IFG und TH Ingolstadt präsentieren sich auf der IAA in München

Die Wirtschaftsfördergesellschaft IFG sowie die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) geben im „Open Space“ Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, sich über die Mobilitäts- und Wirtschaftsregion Ingolstadt zu informieren.

„Ingolstadt ist seit Jahrzehnten ein bedeutender nationaler und internationaler Standort für Mobilität, Innovation und industrielle Wertschöpfung“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. Punkten will die Stadt vor allen Dingen mit seinen Wirtschaftsdaten: eine der dynamischsten und wachstumsstärkste Städte Deutschlands, Platz drei beim Prognos-Städteranking, , hervorragende Bewertungen in den Bereichen Mobilität, Digitalisierung, Ökologie, Arbeitsmarkt und sozialer Zusammenhalt - all das führt die Stadt als Kriterien an.

Besonders aber soll das enge Zusammenspiel zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und der öffentlichen Hand auf der IAA in den Fokus gerückt werden. „Hier ist in den letzten Jahrzehnten ein einzigartiges Innovationsökosystem entstanden, das kontinuierlich neue Impulse für die Mobilität der Zukunft liefert“, heißt es in der Mitteilung. Von automatisiertem und vernetztem Fahren über urbane Luftmobilität bis hin zu Testfeldern für Künstliche Intelligenz im Verkehr – „in Ingolstadt werden Visionen in konkrete Projekte umgesetzt“.

Die THI präsentiert auf der IAA in München einen Audi Q8, der mit KI fährt

Auf der IAA Mobility wird die Region gemeinsam mit der THI innovative Forschungsergebnisse, anwendungsnahe Projekte und praxisorientierte Lösungsansätze vorstellen. Besucherinnen und Besucher erwartet eine interaktive Ausstellung mit Einblicken in aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen autonomes Fahren, unbemanntes Fliegen, Fahrzeug- und Verkehrssicherheit sowie nachhaltige Mobilitätskonzepte. Die Exponate veranschaulichen die thematische Vielfalt der THI im Bereich moderner Mobilitätsforschung: Der Audi Q8 aus dem Forschungsinstitut AImotion Bavaria ist mit umfangreicher Sensorik und Kommunikationstechnik ausgestattet und dient der Erprobung KI-gestützter Fahrfunktionen im realen Straßenverkehr. Ein E-Scooter-Simulator greift aktuelle Fragestellungen der Mikromobilität, Verkehrssicherheit und des menschlichen Verhaltens im urbanen Raum auf. Mit VR-Brillen können Besucherinnen und Besucher verschiedene Szenarien künftiger Passagierdrohnenflüge hautnah erleben. Der vollelektrische Rennwagen des studentischen Vereins Schanzer Racing Electric steht exemplarisch für den hohen Praxisbezug und das interdisziplinäre Engagement der Studierenden an der THI.

Der Messestand der Region Ingolstadt befindet sich im „Open Space“ in der Ludwigstraße (Standnummer LS430), mitten im Herzen Münchens. Der Zugang zu diesem Ausstellungsbereich ist für alle Besucherinnen und Besucher kostenfrei.