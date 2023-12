Zeugen gesucht: Autofahrer fährt Rollstuhlfahrer in Ingolstadt an

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Rollstuhlfahrer und erwischt dieses. Der Unfallverursacher kümmert sich nicht um den Schaden.

Ein Rollstuhlfahrer ist in Ingolstadt von einem Auto erwischt worden. Das teilte die Polizei mit. Am 30. November gegen 18 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße „Am Westpark“ und bog nach rechts auf Höhe des ersten Parkplatzes ein. Auf dem Gehweg fuhr ein 65-jähriger Ingolstädter mit seinem Rollstuhl in Richtung Hochkreisel.

Rollstuhlfahrer in Ingolstadt von Auto erwischt

Beim Abbiegevorgang touchierte das Auto den Rollstuhlfahrer am linken Bein. Dadurch wurde dieser leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Es soll sich um ein rotes Auto mit Eichstätter Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)