Zeugen gesucht: Einbrecher steigen in leeres Wohnhaus ein

In ein Ingolstädter Wohnhaus ist eingebrochen worden. Das teilte die Polizei mit. Im Zeitraum von Mittwochmorgen, 4. Dezember, bis Donnerstagnachmittag, 5. Dezember, drangen bislang unbekannte Täter in ein aktuell unbewohntes Einfamilienhaus in Ingolstadt ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Ingolstadt ein

Die Täter verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zu einem Haus an der Hanslmairstraße und durchsuchten in der Folge die Räume. Da das Gebäude bereits seit einiger Zeit unbewohnt ist, entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Beuteschaden.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)