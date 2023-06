Zeugen gesucht: Mann fährt nach Auffahrunfall einfach weg

Bei der Einfahrt zur B16 fährt ein Mercedesfahrer auf einen Ford auf. Anstatt sich zu kümmern, fährt er davon. Nun sucht die Polizei Ingolstadt nach Zeugen.

Eine 29-jährige Frau aus Reichertshofen fuhr am Mittwoch gegen 15 Uhr mit ihrem Ford die A9 in Fahrtrichtung Nürnberg. An der Anschlussstelle Ingolstadt-Ost fuhr sie ab, um in Richtung Mailing weiterzufahren. Hinter dem Ford fuhr ein schwarzer Mercedes dort von der Autobahn ab. An der Einfahrt zur Bundesstraße 16 musste die Frau verkehrsbedingt anhalten und der Mercedesfahrer fuhr ihr hinten auf. Verletzt wurde niemand, aber es entstand Sachschaden am Ford in Hähe von rund 5000 Euro.

Beide Unfallbeteiligten stiegen aus und verständigten sich darauf, die Unfallörtlichkeit zu räumen, um den Verkehr nicht zu behindern. Hierbei bemerkte die Frau, dass sich der Unfallverursacher mit seinem Auto in Richtung Großmehring unerlaubt entfernte, heißt es im Polizeibericht. Dieser wird als 50-jähriger, circa 1,65 Meter großer Mann beschrieben. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 entgegen. (AZ)