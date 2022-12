Einbruch in der Tankstelle: Polizei sucht nach Zeugen

Bei einem Einbruch in einer Ingolstädter Tankstelle wurde Bargeld erbeutet. Jetzt sucht die Polizei nach dem oder den Tätern.

In der Nacht auf Dienstag ist in eine Tankstelle im Ingolstädter Ortsteil Zuchering eingebrochen worden. Der oder die Täter konnten unerkannt fliehen. Jetzt ermittelt die Kripo. Die Tat ist laut Polizei zwischen 22 und 3 Uhr in einer Tankstelle Am Hochfeldweg geschehen.

In einem Büro der Ingolstädter Tankstelle wurde der Tresor aufgebrochen

Der oder die Einbrecher gelangten über eine Waschhalle ins Innere des Gebäudes und brachen dann die Tür zu einem Büro auf. Dort entwendeten der oder die Täter aus einem Tresor Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugen der Tat sollen sich bei der Kripo Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)