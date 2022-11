Zum Abreagieren auf Frau eingeprügelt: Mann zu vier Jahren Haft verurteilt

Plus Ein 24-Jähriger hatte im Piusviertel in Ingolstadt drei Mädchen angepöbelt. Als eine Frau zu Hilfe kam, schlug er diese bewusstlos. Jetzt wurde der Mann verurteilt.

Das Leben der am Boden liegenden Frau, auf die er eingeprügelt habe, sei ihm "schlicht egal" gewesen, stellte der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl bei der Urteilsbegründung fest. Das Ingolstädter Landgericht hat den 24-Jährigen deshalb am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt – wegen gefährlicher Körperverletzung, nicht jedoch wegen versuchten Mordes.