Zum Gruseln: 1000. Stadtführung mit Frankenstein

Ende Juli 1995 hatte „Frankensteins Mystery Tour“ in Ingolstadt Premiere. Damals als Rahmenprogramm einer internationalen Jugendbegegnung begonnen, ist die Gruselstadtführung inzwischen in der 30. Spielzeit angekommen und feierte am Wochenende Jubiläum. 1000 Touren haben Frankenstein und seine Gesellen inzwischen absolviert und dabei zehntausende Ingolstädter und Besucher von außerhalb durch die Gassen der Altstadt geführt.

In Ingolstadt gab es die erste Gruselführung Deutschlands

Es ist eine Erlebnisführung der besonderen Art, mit allerlei Geistern, düsteren Gestalten und viel schwarzem Humor. Das Konzept der ersten Gruselstadtführung in Deutschland ist aufgegangen und hat seither in vielen Städten Nachahmer gefunden. Doch nur in Ingolstadt begleiten Frankenstein und sein Gehilfe Igor die Besucher auf einer Reise auf die dunkle Seite der Ingolstädter Geschichte. Das Leben von Mary Shelleys Romanfigur bildet dabei die Rahmenhandlung, die ausgeschmückt wird durch zahlreiche lokale Sagen und Anekdoten und immer wieder auch unterhaltsamem Klamauk. Bei jeder Führung assistieren zwei Besucherinnen, bei der Jubiläumstour am Freitag erhielten sie als Dankeschön eine Urkunde und ein Überraschungspaket.

Das Interesse an der Mystery Tour ist auch in der 30. Spielzeit ungebrochen, heißt es vonseiten der Veranstalter. Die Führungen sind meist ausverkauft. Für September und Oktober gibt es derzeit noch Karten (Freitag, 20. September und Freitag, 4. Oktober, jeweils 21 Uhr). Online unter www.ingolstadt-erleben.de oder in der Tourist Info am Rathausplatz.

Das Ensemble der privaten Gesellschaft „Ingolstadt erleben“ bietet neben der Mystery Tour weitere Erlebnisführungen an, mit der Schanzer Biertour oder der Führung zur Geschichte der Illuminaten werden weitere Themen der Stadtgeschichte anschaulich und bildhaft vermittelt. Auch der Ingolstädter Nachtwächter streift des Nachts durch die Altstadt, auch er ist bereits in der 20. Spielzeit unterwegs. (AZ)