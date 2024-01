Zum Klavierspielen in die Ingolstädter Bücherei

Wer gerne Klavier spielt, aber kein eigenes Instrument hat, kann jetzt die Stadtbücherei in Ingolstadt zum Üben nutzen. Dort steht seit Kurzem ein E-Piano.

In der Stadtbücherei in Ingolstadt gibt es seit einiger Zeit ein Klavier. Das E-Piano kommt in erster Linie bei Veranstaltungen der Bücherei zum Einsatz, allerdings können es Leserinnen und Leser der Stadtbücherei auch zum Üben nutzen. Zu den Öffnungszeiten der Bücherei können Interessierte kostenlos auf dem Instrument spielen, allerdings ist eine Anmeldung nötig. Das Tragen von Kopfhörern beim Spielen ist verpflichtend.

Hobbymusiker können in der Stadtbücherei in Ingolstadt Klavier spielen

Das neue Angebot soll in erste Linie Hobbymusikerinnen und -musiker ansprechen, die kein eigenes Klavier besitzen oder vor der Ausleihe von Noten diese zunächst anspielen möchten. Wer sich anmelden möchte, sollte mindestens 16 Jahre alt sein und einen gültigen Leseausweis der Stadtbücherei besitzen, heißt es vonseiten der Stadt. (AZ)