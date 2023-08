Zwei 17-Jährige begrapschen Mädchen im Ingolstädter Freibad

Zwei junge Männer sollen im Ingolstädter Freibad vier jugendliche Mädchen unsittlich berührt haben. Die Polizei hat die mutmaßlichen Täter festgenommen.

Zwei junge Männer sollen im Ingolstädter Freibad vier Schülerinnen unsittlich berührt haben. Die mutmaßlichen Täter konnten noch vor Ort festgenommen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Dienstagnachmittag befanden sich vier Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren im Badebereich des Freibads an der Jahnstraße. Während sich die Schülerinnen im Wasser des sogenannten Attraktionsbeckens aufhielten, sollen sie von zwei Männern im Alter von 17 Jahren gegen ihren Willen unter Wasser am Gesäß berührt worden sein, heißt es im Polizeibericht.

Sexuelle Übergriffe im Ingolstädter Freibad: Kripo ermittelt

Die beiden Tatverdächtigen, die bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten sind, konnten von uniformierten Kräften der Polizeiinspektion Ingolstadt festgenommen werden, nachdem sich eines der Mädchen dem Personal im Freibad anvertraut hatte.

Nachdem die Beamten erkennungsdienstliche und weitere polizeilichen Maßnahmen durchgeführt hatten, wurden die Beschuldigten entlassen. Die Ermittlungen zu den eingeleiteten Strafverfahren führt die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt. (AZ)